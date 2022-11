Trieste, crolla il tetto di un edificio disabitato a San Giusto: l'intervento dei vigili del fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per il crollo del tetto di un edificio all'incrocio tra via delle Monache e via del Castello, in una zona centrale di Trieste. Giunti sul posto dalla Centrale con la prima squadra, l'autoscala e il funzionario di guardia, i Vigili del Fuoco hanno trovato una casa, presumibilmente disabitata, con una porzione del tetto e una parte del muro crollati. Gli operatori hanno iniziato le operazioni di verifica e messa in sicurezza di tutto il luogo interessato dal crollo. Sono al lavoro anche i veicoli escavatori per lo smaltimento dei detriti. Nel video di Massimo Silvano i vigili del fuoco al lavoro. Qui la notizia

01:39