Genitori e ragazzi alla scoperta dei tredici ricreatori comunali di Trieste

Genitori, ragazzi ed educatori riuniti nelle tredici strutture cittadine di Trieste per la prima Giornata dei ricreatori comunali. Dopo la presentazione del tariffario, avvenuta in modalità telematica nella mattinata, nel pomeriggio di sabato 19 novembre sono stati organizzati gli “open day” con cui è stato possibile vivere in prima persona l’esperienza del ricreatorio, anche per quei ragazzi non ancora in età da iscrizione. Nel servizio di Francesco Bercic l'intervista all'assessore alle politiche dell’educazione Nicole Matteoni, presente al Pitteri,

01:28