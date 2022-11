Elisa a sorpresa regala una Festa straordinaria dell’albero a Staranzano

STARANZANO. La partecipazione straordinaria di Elisa ha arricchito la festa dell’albero che si è celebrata nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, a Staranzano.

All’evento di messa a dimora di nuove piante, organizzato da Legambiente, hanno partecipato infatti i partner della campagna Music for the Planet, lanciata a maggio a Verona in occasione dell'Heroes Festival da Music Innovation Hub e AWorld in Support of Act Now insieme ad Elisa, direttrice artistica del Festival quest'anno dedicato all'ambiente, tema da sempre centrale per l'artista.

Katia Bonaventura

L’obiettivo era raccogliere fondi da destinare a Legambiente per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra (9 milioni di nuovi alberi in Italia entro il 2025).

Katia Bonaventura

La raccolta fondi sostenuta in tutte le tappe del tour dell’artista e supportata da importanti realtà come UBI-Unione buddista italiana, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Cariplo, GSE – Gestore Servizi Energetici e Pulsee, ha raggiunto la cifra di 110mila euro per acquistare, mettere a dimora e curare per i prossimi tre anni moltissimi alberi.