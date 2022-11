Crolla il tetto di un edificio abbandonato a in via delle Monache a Trieste: chiusa via Donota

TRIESTE. Intervento dei vigili del fuoco verso le 10.30 di sabato 19 novembre in via delle Monache, angolo via del Castello, per il crollo del tetto di un vecchio edificio, in disuso da anni, incluso nel comprensorio in cui si trova anche l’asilo delle suore.

Nessuna conseguenza per i passanti, si sono registrati solo danni materiali.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, smassare il materiale crollato e abbattere una parte ancora pericolante della struttura.

Sul posto anche la polizia locale per la viabilità e i tecnici di Acegas per intervenire sulle linee dell’elettricità e del gas.

La polizia locale ha interdetto l'accesso in via Donota, transennandola, per consentire le operazioni dei vigili del fuoco