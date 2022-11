Lo spettacolo "Passi per la Ricerca": ecco come partecipare per sostenere l'Airc

Teatro, musica, danza e moda a sostegno della ricerca. Lo spettacolo “Passi per la Ricerca, si va in scena” si terrà giovedì 24 novembre alle 18.30, nella cornice della sala Piccola Fenice di Trieste. Una serata speciale, a sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), in occasione della campagna “Tutto in un dono”, dedicata a progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici. La presentazione di Michela Cattaruzza, presidente del comitato Fvg Airc, e di Veronica Dall'Osso, presidente dell'associazione Le spille di Trieste. I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili presso il comitato Fvg Airc (040/365663 - com.friuli.vg@airc.it) a fronte di un contributo di 50 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della ricerca. Video di Francesco Bruni. L'articolo

02:20