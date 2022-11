Ziberna scrive al Ministro Nordio: «Personale da rinforzare in Tribunale e Procura a Gorizia»

GORIZIA. «Una situazione sconcertante». Non usa mezze misure il sindaco Rodolfo Ziberna nella lettera indirizzata al neoministro della Giustizia, Carlo Nordio. Manifesta grande preoccupazione per le croniche carenze d’organico nel settore amministrativo degli Uffici giudiziari di Gorizia «con riflessi negativi - puntualizza - sia sul personale presente, sia sui cittadini e i professionisti coinvolti».

I toni accorati

La missiva, inviata prima della proclamazione dello stato di agitazione, ripercorre problematiche ormai ben note che si riferiscono «a quella che, provocatoriamente, è stata definita la “lenta agonia” verso la chiusura del Tribunale di Gorizia - sono le testuali parole del primo cittadino -. In qualità di sindaco di Gorizia e rappresentante di un territorio ricco di storia e particolarità sono a dir poco turbato di fronte a tali quotidiane difficoltà».

Che stridono, aggiunge il sindaco, «con gli ottimi risultati che emergono a livello di gestione civilistica, che fanno del Tribunale goriziano una vera e propria eccellenza. Basti pensare che, appena un anno fa, quello goriziano era il quarto Tribunale in assoluto e il secondo tra quelli piccoli in quanto ad efficienza. Avere un palazzo di giustizia che funziona e che rispetta, puntualmente, le priorità e le scadenze, significa poter contare su un servizio efficace in grado di fornire risposte tempestive ai cittadini, alle aziende, all’ordine degli avvocati, alle istituzioni tutte. La carenza d’organico non può che penalizzare tale meccanismo, mortificando la fiducia e tutti gli sforzi di effettiva ripresa economica posti in essere, con grande fatica, in questo nostro territorio, soprattutto in un momento di profonda incertezza come è quello che stiamo vivendo».

Le opportunità di Go2025

Ziberna evidenzia anche l’importanza dell’appuntamento 2025. «Se, poi, penso - si rivolge al Ministro Nordio - che stiamo lavorando con impegno e entusiasmo, con enti pubblici ma anche con soggetti privati, in vista della Capitale europea della cultura, la situazione mi pare ancora più sconcertante. Non posso, pertanto, che condividere la reale preoccupazione per la sopravvivenza di questo ente, al cui presidente e ai cui operatori va tutta la solidarietà di questa amministrazione comunale».

Da qui l’appello accorato al Ministro della Giustizia affinché approfondisca tali criticità e verifichi «l’opportunità di un concreto intervento per porvi, nei limiti del possibile, rimedio». L’elemento su cui Ziberna vuole spingere sono le importanti potenzialità che sia Gorizia, sia il suo territorio hanno, ma «che rischiamo di veder sfumare a causa di un’indotta mancanza di attrattività: se le istituzioni - conclude nella lettera - rimangono “contenitori vuoti” per l’assenza di personale e professionalità che le rendano vive e funzionanti, gli investimenti vengono inevitabilmente spostati verso realtà capaci di offrire maggiori garanzie. Combattere per una “rinascita” rischia di divenire una battaglia persa a prescindere». Ziberna, augurando buon lavoro al Ministro e a tutto il suo staff, ha chiesto di poter incontrare quanto prima Nordio in maniera da illustrargli, anche di persona, le problematiche sul tappeto.

La coperta cortissima

Al Tribunale di Gorizia risultano essere presenti, fra gli amministrativi, 19 persone, pari al 50% dell’organico. Mentre, alla Procura della Repubblica, complessivamente su un organico di ventinove unità, sono in servizio in 11, di cui peraltro uno è, da due mesi, in infortunio e un’altra in malattia: poco più di un terzo della pianta organica. Numeri che sono strati forniti, ieri al Piccolo, dai sindacati e che stanno alla base della proclamazione dello stato di agitazione e delle future azioni se la situazione non migliorerà. —