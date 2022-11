Temporale all’alba di venerdì a Trieste, sabato torna la bora

TRIESTE Una corrente atlantica ha portato deboli piogge sparse nella regione, abbondanti a Trieste dove nella all’alba di venerdì c’è stato anche un temporale.

Le temperature minime sono state di 10 gradi, 12 sulla costa e 3 nelle zone montane.

Oggi sono previste ancora piogge deboli, in cassazione durante la giornata.

Dalla metà giornata di domani, sabato, soffierà bora sostenuta o anche forte in serata sulla costa, specie a Trieste, moderata in pianura.

Le previsioni dell’Arpa per venerdì 18 novembre

Nella notte e al mattino cielo in genere coperto con piogge sparse, più probabili a est e sulla costa. Le piogge potranno essere localmente abbondanti verso il Carso e Trieste, dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio anche temporalesco; sulle altre zone le piogge saranno in genere deboli o al più moderate. Quota neve a circa 1700 metri. Dal pomeriggio probabile miglioramento del tempo, ma con possibili piogge residue a est.

Le previsioni per sabato 19 novembre

Cielo in genere variabile per la prevalenza di nubi medio-alte, a tratti anche nuvoloso in pianura e sulla costa e invece forse poco nuvoloso in montagna. Da metà giornata soffierà Bora sostenuta o anche forte in serata sulla costa, specie a Trieste, moderata in pianura. In giornata possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile a est e sulla costa.