Lo spettacolo "Passi per la Ricerca” in scena a Trieste il 24 per sostenere l’Airc

TRIESTE Teatro, musica, danza e moda a sostegno della ricerca. Lo spettacolo “Passi per la Ricerca, si va in scena” si terrà giovedì 24 novembre alle 18.30, nella cornice della sala Piccola Fenice di Trieste. Una serata speciale, a sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), in occasione della campagna “Tutto in un dono”, dedicata a progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici.

Lo spettacolo "Passi per la Ricerca": ecco come partecipare per sostenere l'Airc

«Sarà una serata dinamica, in cui più discipline artistiche confluiranno insieme in un crescendo» ha anticipato Michela Cattaruzza, Presidente del comitato Fvg Airc, venerdì durante la conferenza stampa di presentazione.

L’evento, moderato dall'attrice Zita Fusco, avrà come linea guida un défilé di abiti provenienti da prestigiose boutique della regione, impreziosito da costumi in prestito dall’Archivio della Fondazione del Teatro Verdi di Trieste. A sfilare saranno «modelle d’eccezione», tra dottoresse, imprenditrici e figure istituzionali della regione, che «si sono donate alla causa in vesti per loro insolite».

Una svolta imprevedibile alla serata sarà poi data dalla coreografia di danza di Erminia Sticchi con la compagnia Skaramacay Art Factory, commentata musicalmente dalla dj Anne Buffard.

L’evento è organizzato dall’associazione “Le Spille”, che ne curerà anche la regia, in collaborazione con Italia Arte Fest e Umbria Music Fest International, sotto la direzione artistica del Maestro Walter Attanasi, direttore d'orchestra triestino.

I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili presso il comitato Fvg Airc (040/365663 - com.friuli.vg@airc.it) a fronte di un contributo di 50€. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della ricerca. «Siamo certi che i triestini risponderanno con generosità, confermando il loro impegno al fianco di Airc per un futuro libero dal cancro».