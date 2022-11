Gorizia, Palazzo di Giustizia in affanno: proclamato lo stato di agitazione

GORIZIA. Il personale degli uffici giudiziari scende sul piede di guerra. Perché «così non si può più andare avanti». Le segreterie regionali di Cgil-Fp, Cisl-Fp, Confsal-Unsa hanno proclamato lo stato di agitazione del personale in servizio a seguito dell’assemblea sindacale. Le motivazioni che stanno alla base di tale iniziativa consistono, ormai da troppo tempo, in una «conclamata, grave e cronica carenza di personale in quasi tutti i settori dell’amministrazione giudiziaria, già in passato oggetto di segnalazioni ai vertici dell’amministrazione giudiziaria nazionale come al prefetto di Gorizia, da parte dei dirigenti e dalle stesse organizzazioni sindacali», attaccano Mauro Cenci (Fp Cgil), Salvatore Montalbano (Cisl Fp) e Enrico Acanfora della Confsal-Unsa.

Per rendere ancora più chiara la situazione, le forze sociali forniscono il quadro completo del grado di “scopertura” illustrando la consistenza attuale del personale in servizio. «In Tribunale - spiegano i sindacati - il posto di dirigente è vacante dal 24 ottobre 2020; i funzionari sono tre effettivi su pianta organica di 9; i cancellieri dovrebbe essere sei e sono, in realtà, 5; gli assistenti assommano a 5 su una pianta organica di 10 mentre c’è un ausiliario a fronte di cinque che dovrebbero essere in servizio. Complessivamente - rimarcano Cenci, Montalbano e Acanfora - su un organico di 38 (escluso il dirigente) sono in servizio 22 unità, di cui due assenti per maternità per ancora un anno e uno assente da un anno per grave malattia. Di fatto, sono presenti 19 unità, pari al 50% dell’organico».

Passiamo alla Procura dove, secondo i numeri dei sindacati, c’è un direttore effettivo su una pianta organica di 3; I funzionari sono pari a zero quando dovrebbero essere 4. «I cancellieri - continuano le forze sociali - sono 3 effettivi su una pianta organica di 4; c’è un assistente su cinque, di cui 2 in carico ma distaccati in altri uffici. Gli operatori sono due invece di sei; I conducenti di mezzi due su una pianta organica di 4 e gli ausiliari 2 quando dovrebbero essere 3. Complessivamente, su un organico di 29 unità, sono in servizio in 11, di cui peraltro uno è, da due mesi, in infortunio e un’altra in malattia: poco più di un terzo della pianta organica. Purtroppo, una “distratta” politica del personale nelle recenti assegnazioni dei nuovi vincitori di concorso nei vari uffici giudiziari in Regione Friuli Venezia Giulia da parte del Ministero sta penalizzando, di fatto, tutta la l’organizzazione giudiziaria di Gorizia, creando inevitabilmente disservizi in ogni settore del comparto», attaccano con forza i sindacati.

Che concludono: «Basti pensare che a seguito dell’immissione in servizio nel mese di settembre dei vincitori del concorso per funzionario giudiziario, dal quale si attendevano risorse fondamentali, stranamente, nessuno è stato destinato agli uffici giudiziari di Gorizia. A causa di tale situazione - affondano il colpo le forze sociali - i suddetti uffici sono quotidianamente in difficoltà nel garantire i servizi urgenti mentre, per quanto riguarda le attività ordinarie, si stanno accumulando ritardi in molti settori, nonostante l’impegno profuso da tutto il personale in servizio».