Il matrimonio più lungo, Fabiano e Clelia sposi a Villesse da 72 anni

VILLESSE. Insieme da 72 anni. La comunità di Villesse festeggia e applaude oggi i suoi sposi da record: i coniugi Fabiano Secolin e Clelia Gobbo, che nella loro abitazione di via Diaz hanno tagliato, in piena forma - sottolineano con affetto e orgoglio i familiari - l’invidiabile traguardo del loro settantaduesimo anniversario di felice matrimonio. Il record assoluto di longevità coniugale è purtroppo ancora lontano - appartiene a una coppia indiana che ha sfiorato i 91 anni: 90 anni e 291 giorni, per la precisione -, ma questo non sminuisce di certo l’importanza della ricorrenza.

Per l’occasione, Fabiano e Clelia saranno attorniati dai figli Flavio e Faustino e dalle figlie Fides e Fabiola, assieme ai nipoti e ad altri parenti, mentre non mancheranno certo le visite e i messaggi augurali da parte di tanti loro concittadini.

Fabiano e Clelia sono nati e hanno sempre vissuto a Villesse, lui ha raggiunto i 98 anni di età, lei ne ha 92. La loro è una bella storia d’amore, che per la sua durata, l’affezione della coppia e la popolarità dei due, resterà sicuramente scolpita nella storia del paese. Una storia d’amore ben più linga rispetto all’anniversario di oggi. Si protrae infatti dal lontano 1944, quando nel pieno della Seconda guerra mondiale, Fabiano e Clelia ebbero modo di conoscersi, frequentarsi e diventare fidanzati, restando tali fino a sabato 18 novembre del 1950, quando nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Villesse, davanti al parroco don Giuseppe Bison, pronunciarono quel “Sì” che risuona ancora nelle loro menti.

La simpatica coppia ha condotto una vita molto laboriosa, inizialmente piena di sacrifici, dedicandosi interamente alla famiglia e al lavoro, iniziato molto presto per Fabiano: indossava ancora i calzoni corti quando, come garzone, andò ad imparare il mestiere di meccanico di biciclette a Romans, dove lo ricordano ancora, nell’officina del mitico centauro Alessandro “Sandi” Schnablegger (1910-1954). Erano gli anni in cui “Sandi” vendeva le prime biciclette, che andava ad acquistare a Conegliano Veneto. Raggiungeva la città veneta in sella alla sua Gilera 55cc a 8 bulloni, con Fabiano o un altro garzone seduto alle sue spalle. Dopo aver comperato la bici, “Sandi” l’affidava al garzone di turno, Fabiano compreso, affinché la portasse a Romans pedalando per diverse ore, mentre lui ritornava a casa con la moto.

Dopo aver imparato il mestiere, Fabiano si mise in proprio aprendo un’officina in pieno centro a Villesse, mentre più tardi, assieme a Clelia rilevarono e gestirono per circa 20 anni il Bar Acli in piazza a Villesse, facendosi largamente stimare ed apprezzare dai tanti avventori, per la loro simpatia e cordialità, che ancora li contraddistingue.