Geppy Cucciari a Monfalcone con Perfetta, l’ultimo monologo di Mattia Torre

MONFALCONE. Mattia Torre è stato uno dei drammaturghi più attivi e più apprezzati della scena teatrale, televisiva e cinematografica italiana degli ultimi anni: Boris la serie e il film, Love Bugs, La linea verticale, Figli, per il quale ha vinto un David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale, sono solo alcuni dei suoi lavori più conosciuti. L’ultimo monologo teatrale da lui scritto prima della prematura scomparsa nel 2019 è Perfetta che è ospite per due date su altrettanti palchi del Circuito ERT: venerdì 18 novembre al Teatro Odeon di Latisana e sabato 19 novembre al Teatro Comunale di Monfalcone. Entrambe le serate alle 20.45. A vestire i panni di un’improbabile venditrice di auto sarà Geppy Cucciari, per la prima volta alle prese con un’interpretazione a tuttotondo che non privilegia unicamente i toni della comicità. Perfetta ritornerà nel Circuito ERT in dicembre, domenica 18, al Teatro Zancanaro di Sacile.

Moglie e madre, la protagonista del monologo conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza solamente i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione; a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo mestruale, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori.

Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma in modo molto diretto, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Nel monologo trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

