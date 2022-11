Trieste come un campo da golf, Rossi: "Una opportunità straordinaria"

TRIESTE Trieste ospiterà per la prima volta l’evento internazionale “In city golf” nelle giornate del 19 e 20 maggio 2023. Diverse zone del centro si trasformeranno per 48 ore in veri e propri campi da golf, mediante l’utilizzo di un’erba sintetica ad hoc e palline appositamente più leggere. "Una opportunità straordinaria" per l'assessore agli Eventi Giorgio Rossi: "Diciotto buche verranno posizionate da piazza dell'Unità a San Giusto e nel percorso a ritroso per far sperimentare, soprattutto ai più giovani, la bellezza di questo sport. Si tratta soprattutto di un intervento di promozione per la città che ci consente di farci conoscere ovunque". Video di Francesco Bercic. L'articolo

01:17