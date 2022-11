Morì contro il ponte della 56 Bis: due persone rinviate a giudizio

MONFALCONE Udienza preliminare lunga, durata oltre tre ore, mercoledì al Tribunale di Gorizia in relazione alla morte di Giovanni Visintin, 55 anni, avvenuta il 17 agosto 2019 lungo la Sr117. Il goriziano, dipendente di Isontina Ambiente, società in house che si occupa della raccolta dei rifiuti, era alla guida di un veicolo aziendale, e nel percorrere l’ex 56 bis, la cabina della motrice si era schiantata contro l’impalcato del ponte di via Ressel. A causare l’incidente era stato l’effetto leva del braccio meccanico posizionato sul mezzo che ha colpito il ponte. Imputati per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) sono Giuliano Sponton, 50 anni, di Romans d’Isonzo, direttore generale di Isa, e Diego Tomasella, 50enne, di Colle Umberto (Tv), consigliere delegato di Ormet Srl che aveva rifornito il mezzo alla multiutility. Le società rientrano nel procedimento quali persone giuridiche, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il procedimento è caratterizzato da posizioni difensive diverse. Per Sponton, rappresentato dall’avvocato Giovanni Borgna, del Foro di Trieste, la scelta è stata quella del rito abbreviato, per Tomasella, invece, i difensori, avvocati Roberto Bertuol, del Foro di Trento, e Marta Martini Canato, del Foro di Treviso, non hanno optato per alcun rito alternativo. Parti civili sono i congiunti della vittima, la sorella Claudia, assistita dall’avvocato Alberto Tofful, del Foro di Gorizia, ed il fratello Franco, sostenuto dall’avvocato Roberto Mazza, sempre del Foro isontino, nonché la compagna di Giovanni, Debora Del Degan, assistita dall’avvocato Paola Forcione del Foro di Avellino. L’udienza preliminare in Camera di consiglio, davanti al Gip Fabrizia De Vincenzi, è iniziata verso le 10.30 del mattino proseguendo fino alle 15.40.

Il pubblico ministero Ilaria Iozzi ha formulato le sue richieste: nei confronti di Sponton la condanna a un anno e 6 mesi, per Isa la pena pecuniaria di 250 quote, in conformità della vigente normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Ha quindi richiesto il rinvio a giudizio per Tomasella, unitamente alla società Ormet. Quanto sostiene la pubblica accusa fa riferimento, per Sponton, alla mancata formazione, informazione e addestramento del lavoratore nell’utilizzo delle attrezzature aziendali, in questo caso il camion, un Iveco costruito nel 2013, sul quale quel giorno era stata installata la gru. Inoltre, i dispositivi acustici e visivi in cabina, utili a indicare il superamento della sagoma limite del mezzo erano “inadeguati”, ossia “non dotati di idonea etichettatura identificativa”. Nei confronti di Tomasella, quindi, si contesta l’immissione sul mercato di un’attrezzatura non rispondente alla normativa, non consentendo al conducente di individuare e gestire i dispositivi in questione, oltre al mancato corredo dello specifico manuale.

In linea con il pm le parti civili, che hanno insistito sull’«assenza di qualsivoglia formazione in capo a Giovanni Visintin, tanto generale quanto specifica», rilevando la carenza dei segnalatori: hanno quindi richiesto la condanna per il direttore di Isa, gli avvocati Tofful, Mazza e Forcione anche il rinvio a giudizio di Tomasella.

Evidentemente opposte le istanze delle difese. L’avvocato Borgna, nel richiedere l’assoluzione, ha rilevato che la formazione, anche specifica, era stata eseguita correttamente dal 55enne, ed il veicolo era stato revisionato. Ha parlato di una ricostruzione “parziale” dei fatti da parte della Procura, caratterizzata da “punti oscuri”. Con l’avvocato Bertuol a evidenziare che «nulla centrano» Tomasella e Ormet, il mezzo era conforme alla normativa di legge ed era stato consegnato secondo le regole. L’udienza è stata aggiornata al 18 gennaio 2023