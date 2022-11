Monfalcone, 85enne scompare entrando all’ospedale: trovato morto nel canale

MONFALCONE Aveva fatto perdere le tracce di sé nel perimetro dell’ospedale San Polo. Per lui, un anziano di 85 anni, si erano attivate le ricerche quello stesso pomeriggio e i carabinieri aveano fatto scattare le linee di intervento fissate dal protocollo ministeriale sulle persone scomparse.

Ma la sparizione del ronchese E.M. ha avuto, giovedì verso le 7, la più straziante delle conclusioni. L’uomo, vestito e con i propri beni ancora addosso – un cellulare, il portafoglio e le chiavi di casa –, è stato ritrovato in prossimità del canale Dottori, all’interno dell’area della centralina idroelettrica di largo Anconetta. Ottocento metri in linea d’aria dall’ospedale cittadino.

Evidentemente l’85enne, per cause al vaglio dell’Arma, era finito nell’acqua nelle ore precedenti il ritrovamento. La salma è stata infatti intercettata dal sistema di raccolta lì presente e depositata nell’attiguo contenitore, dove il personale dei vigili del fuoco di Monfalcone, che già era stato allertato per le ricerche, ha potuto recuperarlo. Attraverso due uomini, muniti di apposite tute tecniche.

Sul posto, il medico legale ha constatato il decesso di E.M. e compiuto una prima ispezione cadaverica. Il corpo presentava già rigor mortis (la rigidità dei muscoli), il che fa supporre che la morte fosse scaturita alcune ore prima, forse già la sera di lunedì, giorno della scomparsa.

I pompieri, sul posto con l’Aps, mezzo autopompaserbatoio, hanno fatto rientro alla base alle 10 circa. Lo stesso, un’ora dopo, la gazzella dei carabinieri. In concomitanza si sono allontanati, diretti al camposanto di via 24 Maggio, anche i due mezzi delle onoranze funebri comunali, con la salma.

Mercoledì l’85enne, abitualmente seguito da un assistente familiare, durante la breve assenza di quest’ultimo per svolgere un’incombenza domestica, aveva richiesto a un conoscente l’accompagnamento all’ospedale, forse per un improvviso malore. Questa persona lo aveva fatto salire in auto e condotto al San Polo, lasciandolo davanti al Pronto soccorso probabilmente per risparmiargli, in considerazione dell’avanzata età, il tragitto a piedi dal posteggio. L’accompagnatore aveva quindi parcheggiato la vettura al primo stallo utile per tornare dall’anziano.

Qui il dramma: E.M., che non aveva fatto in tempo neppure a essere preso in carico al triage, non c’era già più. La sparizione in un breve, brevissimo lasso. Forse determinata – non lo si può escludere – da un possibile stato confusionale, una parentesi di fragilità.

Pure sulla spinta di quest’ipotesi le ricerche nei dintorni erano subito scattate. E con le ricerche la mobilitazione dei carabinieri, cui in serata si era formalmente rivolto, alla stazione di Ronchi, comune di residenza del pensionato, il figlio di E.M. per sporgere la denuncia della scomparsa.

Si era attivato nell’immediato il protocollo del Ministero. Così la notizia della sparizione dell’uomo era stata diramata, le ricerche impostate. Per proseguire anche all’indomani, nella speranza di ritrovare l’anziano e ricondurlo ai suoi affetti. Auspici invece tragicamente spezzati giovedì attorno alle 7, quando il corpo dell’uomo è stato avvistato, ormai privo di vita, nei pressi del canale Dottori. Corso d’acqua che costeggia il retro dell’ospedale San Polo, il suo boschetto e la pista ciclabile, assiduamente frequentata dai cittadini e dagli sportivi nel loro tempo libero. E oggi, invece, teatro di una disgrazia.