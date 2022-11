La star Elisa madrina della festa dell’Albero di Staranzano

STARANZANO In occasione della Giornata nazionale degli alberi istituita per il 21 novembre dal Ministero dell’Ambiente e finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano, a Staranzano parteciperà la cantante Elisa, molto legata alla soluzione dei problemi ambientali.

L’iniziativa promossa da Legambiente Monfalcone quest’anno ha voluto coinvolgere anche la musica. L’appuntamento è sabato alle 10.45 in via Brigata Fratelli Fontanot, dove, nelle aree verdi della zona residenziale Peep, i volontari di Legambiente assieme alla vicedirettrice nazionale dell’associazione, Serena Carpentieri e al presidente del Circolo “Ignazio Zanutto”, Michele Tonzar, metteranno a dimora 30 alberi nell’ambito della campagna internazionale “Life Terra” cofinanziato dall’Unione Europea a cui partecipano ben 15 organizzazioni di 8 diversi paesi in Europa.

Le piante sono state accuratamente individuate tra le specie autoctone tipiche della pianura isontina. Grazie alla collaborazione con Music for the Planet, il progetto sostenuto da Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente, la cantante nostrana Elisa ha promosso una raccolta fondi durante il suo ultimo tour “Back to the future” (ancora in corso e il 2 dicembre sarà al Politeama Rossetti di Trieste), finalizzata alla messa a dimora di alberi in tutta Italia.

Il tandem Festa dell’Albero-Music for the Planet contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del più ampio e ambizioso progetto europeo Life Terra, che mira a piantare, entro il 2025, ben 500 milioni di alberi in Europa, di cui 9 milioni in Italia, cofinanziato dal programma “Life” della Commissione europea e di cui Legambiente e la referente italiana. Con la piantumazione degli alberi, ribadisce Legambiente, ci sarà un risvolto positivo anche sulle città e le loro comunità favoriscono l’approvvigionamento dell’acqua, incrementano la permeabilizzazione del suolo, costituiscono un rifugio fondamentale per la fauna, trattengono gli inquinanti atmosferici (le polveri sottili). Inoltre, se piantati nelle vicinanze degli edifici possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria permettendo di risparmiare dal 20 al 50% di energia e abbassando i rumori fino al 70%. Hanno aderito all’iniziativa il coro “Audite Nova” e l’associazione di giovani “Attic”. Il Comune di Staranzano, che ha fornito il proprio patrocinio, ha inserito la Festa dell’Albero in una rassegna di iniziative dedicate al verde urbano che si protrarranno da oggi a lunedì.