La bimba ha fretta di nascere: 30enne partorisce in ambulanza a Trieste

TRIESTE Aveva fretta di nascere la piccola che nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre non ha aspettato l’arrivo all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, ma ha deciso di venire al mondo in ambulanza.

Il lieto evento è avvenuto all’1. 15 del mattino.

Il papà della piccola ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112 chiedendo aiuto perché si era reso conto che le contrazioni della compagna, una 30enne al suo primo figlio, erano ormai sempre più ravvicinate e il parto era ormai prossimo.

Nell'abitazione della coppia sono arrivate subito un'automedica e un'ambulanza e nel contempo glio operatori della Sores hanno informato l'ospedale dell'arrivo della futura mamma.

Accolta in ambulanza con infermiere e medico dell'automedica salito a bordo, la donna ha partorito sulla rampa di accesso dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo di Trieste, assistita in ogni momento dall'equipe sanitaria.

Mamma e bimba stanno bene: sono state accolte in ospedale per tutti i controlli del caso. La gravidanza era giunta a termine e non c’è stata alcuna complicazione. Dall'arrivo dell'ambulanza a casa della coppia al parto sulla rampa di accesso sono passati solo 15 minuti.