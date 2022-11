Infermieri e medici in fuga dai reparti: 150 in un anno le uscite volontarie

TRIESTE Non c’è solo l’emergenza nei Pronto soccorso. Anaao Assomed (sindacato dei medici) del Friuli Venezia Giulia segnala anche il malumore in altri reparti, da ortopedia a radiologia, da anestesia a medicina interna, oltre alla disaffezione degli specializzandi. Agli infermieri non va meglio: più di qualcuno ha deciso di cambiare mestiere.

Da almeno un anno è in atto, anche in Friuli Venezia Giulia, la “fuga” dalle corsie. Il fenomeno, sommando le stime dei sindacati, avrebbe riguardato sin qui 150 persone, di cui un centinaio di infermieri e una cinquantina di medici.

Le motivazioni sono diverse. Di certo, c’è il fattore pandemia. Due anni di lotta con il virus, con l’aggravio di dover sostituire anche i colleghi sospesi per il mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione, hanno fiaccato i lavoratori, come rimarca il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana: «Un macigno sulla testa degli operatori sanitari». Ma c’è anche altro. «La professione, faticosa e stressante, è retribuita meno che altrove, non viene riconosciuta e non attrae più come un tempo – afferma Poggiana –. Serve un intervento sulla contrattazione collettiva nazionale, con un investimento strutturale sulla parte economica e su un più chiaro percorso di carriera».

A fotografare la situazione è il segretario di Anaoo Assomed Fvg Massimiliano Tosto: «Alcune decine di medici del pubblico hanno trovato negli ultimi mesi vie alternative nel privato o hanno preferito la libera professione». Il riferimento, in questo secondo caso, è ai “gettonisti”, solitamente inquadrati in una cooperativa, al lavoro negli ospedali della regione a 85 euro all’ora se non specialisti, a 100 euro se specialisti. Tosto, che cita anche un medico ospedaliero che fa ora il medico di famiglia, suggerisce: «La Regione ha aumentato gli incentivi per l’attività di emergenza-urgenza, ma serve un ulteriore sforzo per migliorare le condizioni di lavoro.

La proposta di Anaao Assomed è di fotocopiare l’iniziativa della Valle d’Aosta, che prevede bonus per attrarre medici e infermieri. Nel nostro caso lo potrebbe fare nelle aree più periferiche, da Tolmezzo a Latisana, senza trascurare il fatto che pure Trieste vive oggi una sorta di marginalità sanitaria». Tosto parla poi degli specializzandi: «Bisognerebbe cercare di fidelizzarli, facendoli lavorare in corsia e non limitandosi alla manovalanza. Accade troppo spesso che non riusciamo a coprire i posti di specialità a disposizione o che si abbandoni il percorso formativo verso altri lidi più attrattivi e remunerativi».

Ma sugli specializzandi interviene anche Paolo Barbina, segretario aziendale Asugi per Anaao Assomed: «Il contesto generale è di una fuga nel privato, indiscutibile, che si aggiunge a un’altra fuga, verso le pensioni, effetto della riforma Anselmi del 1978, epoca in cui si potevano assumere medici in grande abbondanza. Nel caso di Asugi, al di là della denuncia degli operatori del Ps di Cattinara, ci troviamo davanti al problema della mancata capacità di sostituire in maniera adeguata gli uscenti. La carenza dei medici esiste, ma solo in determinati reparti. E questo è dovuto al fatto che le specialità andrebbero mirate dove servono, perché altrimenti sforneremo medici dove ne abbiamo già».

«Difficile quantificare quanti colleghi siano usciti negli ultimi tempi, ma il livello di malessere che percepiamo all’interno delle professioni infermieristiche è alto – osserva Cristina Brandolin, presidente di Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) Trieste –. Le restrizioni sulla pandemia, la sofferenza delle lunghe giornate in emergenza, i turni massacranti anche per le sospensioni dei non vaccinati, almeno una settantina in Asugi, e lo scarso riconoscimento economico hanno complicato il rapporto tra i lavoratori e nei confronti di Aziende e Ordini. Il risultato è che qualcuno è andato nel privato, qualcun altro ha scelto l’estero e c’è perfino chi ha cambiato lavoro. Un fenomeno che riguarda peraltro pure la Gran Bretagna, dove gli infermieri stanno molto meglio che da noi».

A livello regionale il presidente di Opi Fvg, e di Pordenone, Luciano Clarizia fa sapere che «in un anno gli infermieri usciti dal sistema in regione sono circa cento, mentre sono non meno di 350 quelli che servirebbero per coprire i “buchi”. Del resto – prosegue – nel privato i compensi sono superiori, si arriva a portare a casa fino a 3-400 euro in più al mese. E c’è anche chi lascia l’ospedale, apre partita Iva e si ritrova di nuovo in un Pronto soccorso. Un cane che si morde la coda». Non meno pesante il fattore pandemia: «Lavoro e stress sono aumentati oltre il limite e in una professione nella quale non ci sono grandi prospettive di carriera, si vive di rinunce e di fatiche, non ci si pensa due volte a cambiare vita». Non a caso, prosegue Clarizia, «gli infermieri italiani che lavorano all’estero, ben pagati e considerati come elemento determinante della sanità, sono 20mila. Tornassero tutti, avremmo risolto il problema della carenza di personale».