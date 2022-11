Gorizia, addio al vicequestore Pisani testimone di 25 anni di cronaca

GORIZIA Ha vissuto da protagonista, in prima linea per il suo impegno professionale, cinque lustri di cronaca di una città, Gorizia, che non lo aveva visto nascere ma della quale era divenuto cittadino nel profondo, amandola moltissimo. Oggi la “sua” Gorizia piange dunque la scomparsa di Giovanni Pisani, già vicequestore e dirigente di lungo corso della polizia. Aveva 92 anni.

Di famiglia beneventana (pur essendo nato a Sassari), Pisani è cresciuto a Trieste, per giungere infine a Gorizia nel 1970. In precedenza aveva studiato proprio nel capoluogo giuliano (maturità classica e poi laurea in Giurisprudenza), e nel 1960 aveva vinto il concorso da vicecommissario. Dopo aver frequentato l’Istituto superiore di Polizia a Roma era stato assegnato alla Questura di Catanzaro, dove aveva svolto incarichi decisamente delicati e svolti in anni piuttosto “caldi”, quelli della riforma agraria nel Sud. Nel 1970 poi, come detto, il trasferimento nell’estremo Nordest e alla Questura di Gorizia, che avrebbe visto tutta l’ultima lunga fase della sua carriera. Qui, per 25 anni, ha prestato servizio come dirigente della polizia amministrativa, della Digos e dell’ufficio stranieri, e, infine, è stato vicequestore dirigente la divisione anti-crimine.

Alle qualità professionali ha sempre unito quelle umane, e non è un caso se i giornalisti che vergavano tra gli anni Ottanta e Novanta le cronache cittadine ricordano Pisani per la correttezza e la disponibilità dimostrate nei confronti delle redazioni. Anche una volta approdato alla pensione, nel 1995, è rimasto molto attivo in qualità di socio della sezione goriziana dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

Nella vita privata Pisani, grande appassionato di pallacanestro, era affabile ed espansivo, ed è stato marito, genitore e nonno affettuoso con la moglie Clelia (mancata nel 2014), i figli Maurizio e Marina e le nipoti Irene e Sara. Al loro dolore in queste ore si uniscono tanti colleghi ed ex colleghi, e l’intera comunità goriziana. Chi vorrà dare l’ultimo saluto a Giovanni Pisani potrà farlo sabato mattina, quando alle 11 si svolgerà il funerale nella chiesa di Sant’AnnaM.B.