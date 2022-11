Elezioni comunali a Nova Gorica, 6 candidati in corso. Miklavič per il bis

GORIZIA Sei candidati e un possibile duello all’ultimo voto. Nova Gorica si accinge a scegliere il futuro sindaco, colui che avrà l’onore e l’onere di portare la città slovena all’appuntamento con la Capitale europea della cultura 2025.

Klemen Miklavič, l’attuale primo cittadino, classe 1975, tenterà il bis e continuerà a guidare la sua lista civica. «C’è tanto lavoro da portare avanti», dichiara. Una frase che ricorda da vicino quello che pronunciò, prima delle elezioni, il sindaco di Gorizia, Ziberna. Ma non sarà una partita facile la sua. Perché i cittadini di Nova Gorica appaiono incerti. Questo, almeno, è ciò che si percepisce oltreconfine.

Samo Turel del partito di Golob

Vediamo quali sono i candidati in lizza. Per il partito di Robert Golob, primo ministro della Slovenia, corre Samo Turel, che appare come il concorrente più accreditato. Stessa età di Miklavič, è cresciuto a Renče e risiede a Nova Gorica da una quindicina d’anni. Laureato in legge, svolge il ruolo di direttore del Tribunale distrettuale di Nova Gorica e ha lavorato anche alla Camera di commercio regionale di Nova Gorica.

I socialdemocratici (Sd) appoggiano Tomaž Horvat (classe 1974); per la Sinistra (Levica) corre invece Andrej Pelicon (nato nel 1963), mentre Nova Slovenija (Nsi) ha scelto di appoggiare la candidatura di Anton Harej (del 1977, è il più giovane).

L’unica donna in corsa è Damjana Pavlica (1950), espressione del Partito democratico sloveno (Slovenska Demokratska Stranka-Sds). La curiosità, in quest’ultimo caso, è costituita dal fatto che Pavlica è uno degli attuali vicesindaco nella Giunta retta da Miklavič. E tornando all’attuale primo cittadino, giova ricordare come quattro anni fa si impose, al ballottaggio, con il 51,61% dei voti. Superò il sindaco uscente Matej Arčon, nel frattempo diventato vicepresidente del movimento Svoboda e ministro per gli sloveni oltreconfine e all’estero, con un’esperienza (anche) da presidente del Gect. Arčon incassò il 48,39 per cento delle preferenze che, ovviamente, non gli bastarono per la riconferma.

Difficile, quasi impossibile analizzare la situazione politica di Nova Gorica con i “crismi” valutativi italiani, ovvero indicare con piena certezza chi è di centrosinistra, chi di centrodestra. Sicuramente, i due più accreditati per la vittoria finale (il sindaco uscente e Turel) hanno un’anima più di centrosinistra, mentre Pavlica e Harej sono espressione di partiti che si avvicinano agli ideali delle forze politiche di centrodestra. Horvat è di centrosinistra mentre Pelicon rappresenta la sinistra.

Si voterà domenica e il probabile ballottaggio è già stato programmato per il 4 dicembre. La campagna elettorale, in queste settimane, si è caratterizzata per i toni abbastanza sobri e tranquilli.

Il tema-principe, affrontato in modo diverso da tutti e sei i candidati in lizza, è la Capitale europea della cultura: tema che interessa anche Gorizia. Ognuno ha la sua ricetta per far sì che quella che viene considerata «una magnifica occasione di sviluppo» non venga fallita miseramente.