Alberi e luminarie in arrivo: Muggia si prepara al Natale

MUGGIA Tutto pronto a Muggia per la posa delle luminarie natalizie. Quest’anno, tenuto conto dell’impennata dei costi dell’energia, verrà riservata la massima attenzione al risparmio. Motivo per il quale saranno utilizzate luci a led, che, grazie a un timer, avranno una durata inferiore rispetto al passato visto che si accenderanno all’imbrunire.

Inoltre, più in generale, si è scelto di posare un minor numero di installazioni in tutta la città. Intanto è stato posizionato l'albero di Natale in piazza Marconi, per il quale, informa il Comune, «si procederà con la stessa tipologia di oculatezza dal punto di vista dell’energia».

L’albero, già fissato al centro della piazza, come ricorda il sindaco Paolo Polidori, «è stato donato dal Comune di Trieste, che ringrazio. È arrivato con un po’ di anticipo perché abbiamo potuto contare sull’intervento di mezzi e operai da Trieste. E sempre in forma gratuita. Nonostante i tempi che corrono – aggiunge il sindaco – mi sembra giusto che il segnale della sobrietà debba caratterizzare questo difficile 2022. Ma non potevamo non fare il Natale, e rendere ancora più triste questo periodo. L’atmosfera natalizia, quindi, ci sarà e ci darà l’ottimismo per attendere tempi migliori».

La spesa complessiva ammonta a 34.750 euro. A parte l’albero principale di piazza Marconi, ci saranno quelli in periferia e nelle frazioni, come confermato dal vicesindaco Nicola Delconte: «Gli alberi nelle frazioni ci saranno come sempre, proprio per dare un segno di vicinanza alle periferie che sono costantemente sotto l’attenzione della giunta. Per le mie competenze – afferma lo stesso Delconte – ho fortemente voluto decentrare alcuni eventi nelle frazioni per far sentire la presenza del Comune su tutto il territorio».

L’anno scorso erano stati otto gli alberi di Natale allestiti: oltre a quello imponente di piazza Marconi, se ne erano contati altri sette, da cinque metri di altezza, posizionati in diverse località: a Zindis, ad Aquilinia davanti all'ex supermercato, nella piazzetta di Chiampore, a Fonderia all’inizio di via Carpentieri, a Santa Barbara accanto alla chiesa, presso i Giardini Europa e nel piazzale di Borgo San Cristoforo.

Da segnalare anche il chiosco delle castagne, in via Roma, di Riccardo Sorbo, operativo anche in via Carducci a Trieste, che sarà aperto dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 16. Proporrà marroni provenienti dell’Appennino tosco-emiliano, da lui stesso selezionati.