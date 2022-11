Incidente tra un’auto e una bici a Monfalcone: ferito il ciclista

MONFALCONE. Un uomo è stato investito da una vettura mentre era in sella alla propria bici: l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre, a Monfalcone all'incrocio tra via Ugo Foscolo e via Valentinis.

L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una vettura ed è rovinato al suolo.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, la telefonata è stata transitata immediatamente alla centrale Sores.

Gli infermieri della sala operativa hanno inviato un’ambulanza proveniente da Monfalcone che ha assistito il ciclista, poi trasportato all'ospedale San Polo di Monfalcone con ferite non gravi.

Le cause dell’incidente al vaglio delle forze dell'ordine