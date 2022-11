Una mini New York sulla nave Msc Seascape: a Monfalcone la consegna della nave più grande mai costruita in Italia

È una nave che rende omaggio alla città di New York Msc Seascape, con tanto di replica (alta tre metri) della Statua della Libertà nel cuore del casinò e un’area commerciale e di intrattenimento nominata Times Square, l’ammiraglia della flotta del gruppo di Aponte, lunga 339 metri che è stata consegnata all’armatore dalla Fincantieri nello stabilimento di Monfalcone. Un gioiello da un miliardo di euro che navigherà verso gli Stati Uniti, dove sarà impiegata assieme alla gemella Msc Seashore e porterà il «Made in Italy» più tecnologico e raffinato, nel più importante mercato crocieristico al mondo. Un colosso con una stazza di 169. 400 tonnellate in grado di ospitare 5. 877 ospiti con 13. 000 mq di spazio esterno: questi alcuni dei numeri di una nave dotata delle più moderne tecnologie ambientali. Nelle foto di Katia Bonaventura, la cerimonia di consegna della nave, evento a cui ha partecipato anche il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini