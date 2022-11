Si scontra con lo scooter contro un’auto in via Costalunga: in ospedale con un trauma cranico

TRIESTE È stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale in codice giallo – quello di media gravità – una donna di 37 anni che questa mattina, 15 novembre, è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Costalunga.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna si è scontrata con un’auto mentre viaggiava in sella a uno scooter.

L'impatto è stato importante e la donna è finita prima sul cofano e quindi proiettata oltre la vettura. Ha riportato un trauma cranico e un trauma alla gamba. È sempre rimasta cosciente.

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, l’hanno portata in ospedale con un codice giallo.