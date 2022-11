Cambia l’orario di apertura dell’Immaginario scientifico di Trieste

TRIESTE Nuovo orario di apertura per l'Immaginario Scientifico di Trieste: dal 15 novembre il museo della scienza al Magazzino 26 sarà aperto da martedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

Il cambio di orario è stato pensato per venire incontro alle scolaresche, un pubblico importante per il museo, che da oltre 35 anni lavora con le studentesse e gli studenti di tutte le età, fornendo un supporto pratico e sperimentale alle lezioni che si svolgono in classe.

Sono infatti già moltissimi gli insegnanti che si stanno informando per organizzare un'uscita didattica al museo, sia da Trieste che dal resto d'Italia, fino alla Croazia, attratte anche dall'apertura dei nuovi spazi e dalle nuove aree tematiche proposte.

Sul sito dell'Immaginario è ora disponibile la proposta didattica per il 2022-2023, che comprende visite al museo, disponibili da subito e calibrate in base all'età dei bambini e degli studenti, a partire dalle scuole dell'infanzia fino alla secondaria di II grado.

Il museo, con 2.000 mq di di aree espositive e 100 exhibit interattivi, rappresenta un luogo ideale per scoprire in modo partecipativo e interattivo le leggi della fisica, la matematica, la percezione e la biologia, nonché il Sistema Trieste e le più

Dal 16 gennaio 2023 alla visita si aggiunge la possibilità di svolgere attività di laboratorio, per sperimentare, creare, discutere, nelle sale laboratoriali attrezzate e organizzate in modo da favorire il confronto e la condivisione.