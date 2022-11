Traffici illegali nel porto di Trieste: i controlli delle Fiamme Gialle e delle Dogane

Droga, soldi. Passa di tutto nel porto di Trieste, città nella città, presidiata giorno e notte da ottantadue militari delle fiamme gialle e da quarantacinque addetti dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli distribuiti nei principali varchi di transito. Passa di tutto. Non soltanto marijuana, hashish o cocaina o denaro trafugati nei carichi di frutta, caffè, conserve, legname, ferro, elettrodomestici, macchinari industriali e persino nei giocattoli, ma anche armi, esplosivi, rifiuti, sigarette di contrabbando, abiti contraffatti, cibo “made in Italy” ma prodotto in Cina. Passa di tutto o tenta di passare tra quei grandi container di acciaio, colorati come tanti mattoncini di lego. Perché l’occhio degli uomini della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane è ormai allenato. Tanto quanto il naso dei cani delle unità cinofile che un paio di settimane fa sono riusciti addirittura a fiutare un carico di 730 chili lordi di cocaina mescolato nei granuli di caffè. Caffè e cocaina a Trieste, città del caffè. Nella gallery di Massimo Silvano, un giorno di lavoro nel porto di Trieste.