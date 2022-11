Trieste, il Premio Barcola 2022 va alla Terapia intensiva di Cattinara

TRIESTE È andato al professor Giorgio Berlot, in rappresentanza del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara, il Premio Barcola 2022, un riconoscimento che ogni anno celebra chi ha dato lustro alla città nel mondo.

La cerimonia della consegna della scultura, realizzata dall’artista triestino Enzo Mari, si è svolta ieri mattina nel salone d’onore del palazzo della giunta regionale di piazza Unità d’Italia, alla presenza fra gli altri dell’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, del sindaco Roberto Dipiazza e del prefetto Annunziato Vardè, attorno al comitato promotore del premio, presieduto da Alberto Cattaruzza.

«Nel periodo fra marzo e maggio 2020 nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara i ricoverati sono stati più di 500 – queste le parole dello stesso Cattaruzza –, 175 dei quali sono deceduti, dati che corrispondono a quelli delle migliori terapie intensive europee. Ed è per questo motivo che abbiamo voluto rendere omaggio a quelle donne e quegli uomini che ci hanno aiutato e consentito di uscire da quell’incubo. Grazie a questo gruppo di professionisti che ha dovuto e saputo far fronte a una situazione di una gravità e vastità mai conosciute prima».

A ricevere il premio, in rappresentanza del reparto ospedaliero che più di tutti ha subito l’onda d’urto del coronavirus, il suo primario Giorgio Berlot. «Accetto questo prestigioso riconoscimento – questa la sua premessa – in quanto rappresentante di uno straordinario gruppo che ha tenuto botta alla prima e alla seconda ondata del virus. Quando abbiamo cominciato a lavorare con questi pazienti, ho formato un gruppo che a sua volta aveva dei sottogruppi di due persone, perché ho sempre messo in conto che uno dei due potesse ammalarsi. È stato un gioco di squadra, dal primario alla signora che raccoglie i camici sporchi, sono stati tutti fondamentali».

Un grande ringraziamento per l’opera svolta è giunto anche dall’assessore Roberti: «Oltre a un’indubbia professionalità, Giorgio Berlot e i suoi collaboratori del reparto di Rianimazione di Asugi hanno saputo dimostrare, in un momento terribile come quello della pandemia, una grande umanità. Si tratta di professionisti ai quali va tutta la nostra riconoscenza, per aver portato un peso enorme sulle proprie spalle sia mentre si trovavano in ospedale che nella vita privata».