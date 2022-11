Parcheggio bipiano a Gorizia: 1,1 milione di euro aggiuntivo dalla Regione. Avrà 225 posti-auto, la metà dei quali sarà gratuita

GORIZIA Una vorticosa e frenetica sequenza di annunci e dietrofront. Con, sullo sfondo, l’esplosione dei costi delle materie prime. Ma il parcheggio bipiano di via Manzoni si farà. Decisivo, per non dire determinante, lo stanziamento della Regione che permetterà di inserire “benzina” nel serbatoio delle risorse a disposizione.

A portare la lieta novella è il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) in riferimento al nuovo stanziamento in favore del Comune di Gorizia previsto dalla legge di assestamento, recentemente approvata in Consiglio regionale.

«L’ente guidato dal sindaco Ziberna - annuncia - beneficerà di un contributo aggiuntivo della somma di 1.136.000 euro per la realizzazione del parcheggio che si somma all’assegnazione già confermata di 2.528.747 euro».

Anche in questo caso (l’elenco è lungo) a far saltare tutte le previsioni è stato l’incremento dei costi delle materie prime. «Questo ha reso necessario un adeguamento del finanziamento per l’opera. Il bipiano di via Manzoni - spiega l’esponente del Carroccio – si inserisce nelle opere strategiche per la Capitale europea della cultura. L’esigenza è di ridurre l’afflusso dei veicoli privati nei centri storici attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare. La palla adesso passa al Comune poiché, per ricevere i fondi, dovrà presentare domanda entro 90 giorni corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell’opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Un ringraziamento particolare – conclude Bernardis – va al presidente Massimiliano Fedriga, agli assessori Barbara Zilli e Tiziana Gibelli per l’impegno in ottica 2025».

Soddisfatto il sindaco Rodolfo Ziberna. Che conferma: «Il parcheggio si farà. Certo, se consideriamo che eravamo partiti da una previsione di costi di 1,8 milioni, potete ben capire quanto gli aumenti siano stati a dir poco giganteschi, ma la città ha bisogno di quella struttura che metterà a disposizione oltre 200 stalli». Il parcheggio, rispetto alle tante versioni progettuali precedenti, sarà semplificato e assai meno impattante. «Non sarà un ecomostro. Sarà un park bipiano. Al pianoterra, ci saranno le sbarre e verrà inserita una tariffa oraria più bassa (dovrebbe essere di 50 centesimi come in piazza Battisti o nell’area dell’ex mercato all’ingrosso). Lì ci sarà anche una parte riservata ai residenti in abbonamento. Sopra, la volontà è di rendere la sosta gratuita».

Entrando nel dettaglio, la struttura a due piani (un pianoterra e un monopiano fuori terra) raddoppierà il numero di parcheggi attuale. Il livello zero avrà 115 posti-auto, il livello uno 110. In pratica si moltiplicheranno i posti rispetto a quelli di oggi.

L’accesso avverrà attraverso una rotatoria realizzata fra via Locchi e via Manzoni che faciliterà le manovre sia di chi intende usufruire della struttura sia di chi prosegue il percorso stradale. L’ingresso al nuovo parcheggio sarà disposto su due corsie, di cui quella sinistra destinata al piano superiore e quella destra al piano inferiore.

È prevista anche la piantumazione di essenze verdi, fiorite e rampicanti; i percorsi pedonali di accesso saranno realizzati in graniglie di pietra naturale con legante trasparente.