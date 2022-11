Trieste, flash mob in piazza Unità perché le cure palliative siano garantite a tutti

TRIESTE Ogni anno in Italia 500mila malati abbisognano di cure palliative. Solamente 1 su 4 riesce ad accedervi. In particolare, 35mila bambini richiedono cure palliative di cui 11mila specialistiche. Solo il 5% ne beneficia. Sabato 12 novembre, in occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, la Federazione, che raggruppa le associazioni interessate, ha promosso l'iniziativa «ehi... non perdere ill filo» a cui aderiscono molti enti no profit. A Trieste, grazie al supporto di Associazione amici Hospice Pineta OdV e Anvolt OdV Trieste, l'iniziativa si è tenuta sabato 12 novembre alle 16 in piazza Unità d'Italia. Il flash-mob immortalato in questo video di Massimo Silvano

02:07