Wärtsilä, gruppo Germinal: “Solidarietà ai lavoratori di Trieste da collettivo anarchico finlandese”

TRIESTE Un comunicato pubblico di solidarietà prodotto dal collettivo anarchico finlandese ’A-ryhmà è stato diffuso dal Gruppo anarchico Germinal di Trieste sul proprio sito, come «primo gesto di solidarietà internazionalista proveniente dalla Finlandia» dopo la decisione di Wärtsilä di procedere con 450 licenziamenti a Trieste.

A-ryhma - spiega il messaggio del gruppo finlandese divulgato da Germinal - «supporta i lavoratori nella loro lotta. La produzione moderna e funzionante non dovrebbe mai essere sacrificata per profitti a breve termine». Secondo quanto riporta il testo, «i sindacati in Finlandia dovrebbero svegliarsi e assumersi responsabilità internazionali».

E ancora: «Servono solidarietà e cooperazione internazionale per eliminare i cavilli che avvantaggiano i capitalisti» e impedire che il «capitale non lasci altro che distruzione dietro a sé dopo che si sono ottenuti i profitti nel paese con i maggiori margini di profitto. Lo sviluppo della produzione e gli investimenti sono possibili anche senza drastici fermi della produzione in fabbriche esistenti».

«Uno dei motivi chiave per cui Wärtsilä sposta la produzione in Finlandia - si precisa ancora - potrebbe essere che le leggi sul licenziamento sono più permissive in Finlandia. Non accettiamo che i capitalisti si precipitino dove la classe operaia è più facile da opprimere». «Vittoria - conclude il testo - ai lavoratori di Trieste».