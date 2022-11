Gruppo di migranti rintracciato a Trieste: 4 fermi per favoreggiamento

TRIESTE Un gruppo di 31 migranti privi di documenti è stato rintracciato martedì dagli agenti della Questura di Trieste in località Mattonaia, nel territorio del comune di San Dorligo della Valle.

Durante le fasi di identificazione, i poliziotti hanno constatato che due cittadini pakistani – W.A. di 32 anni e I.M. di anni 20 – avevano già effettuato ingresso irregolare nel territorio nazionale rispettivamente il 3 e il 4 ottobre 2022, facendo affiorare dubbi sul loro ruolo all’interno del gruppo appena rintracciato.

Elementi di prova a loro carico, riporta il comunicato della Questura, sono emersi a seguito delle dichiarazioni, attestate alla presenza del difensore, e compiute individuazioni fotografiche da parte dei migranti, nonché dall’analisi del contenuto dei telefoni cellulari loro in uso.

“In particolare – si legge ancora nella nota – attraverso un video dimostrativo dell’avvenuto ingresso in Italia di tre cittadini indiani facenti parte del gruppo in questione e il contenuto di chat di “whatsapp” intercorsa tra gli stessi, si sono rilevati inequivocabili elementi riconducibili all’avvenuta organizzazione del viaggio in questione.

Nella fattispecie i migranti di origine indiana hanno riconosciuto e indicato i due, unitamente ai cittadini pakistani A.U. di anni 24 e Z.M. di anni 21, come soggetti facenti parte del gruppo, ma di fatto aventi ruolo di favoreggiatori”.

L’operazione, svoltasi nell’ambito di attività di polizia giudiziaria coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Federico Frezza, ha sottoposto i quattro cittadini pakistani a fermo di indiziato per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sono stati così portati al Coroneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

La fase di indagine relativa è appena iniziata, specifica in chiusura la nota della Questura: tutte le persone indagate sono da ritenersi presunte innocenti sino ad un definitivo accertamento della loro colpevolezza con sentenza irrevocabile.