La scritta antisemita sulla Sinagoga di Trieste nell'anniversario della Notte dei cristalli

La Sinagoga di Trieste è stata sfregiata nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre da una scritta spray di colore nero rivolta contro gli ebrei. "Gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti”: questa la dicitura, con tanto di errore ortografico, che stamattina si è presentata davanti agli occhi dei passanti della zona. Il gesto è avvenuto in una data simbolica per gli ebrei di tutto il mondo: quella tra il 9 e il 10 novembre 1938, infatti, è tristemente passata alla storia come la Notte dei cristalli. Il video è di Andrea Lasorte L'articolo

00:32