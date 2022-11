Torna il Trieste Tattoo Expo: a Montebello oltre 100 tatuatori in arrivo da tutto il mondo

TRIESTE Oltre 100 tatuatori da tutto il mondo saranno ospiti in città sabato e domenica per la 13esima edizione dell’International Trieste Tattoo Expo 2022, che ritorna dopo due anni. La convention di tatuatori e piercer prevede una grande novità legata al cambio location: l’evento si terrà infatti all’Ippodromo di Montebello, un ampliamento per poter accogliere più tatuatori e più visitatori, mantenendo però il format tradizionale. Proprio per questo motivo è previsto un convegno che, in aggiunta alla possibilità di avere tatuaggi e piercing in loco, all’intrattenimento con dj set e ai contest tra tatuatori, non farà mancare anche corse a cavallo. Inoltre, il punto ristoro gestito da La Mandrakata offrirà spettacoli e proposte gastronomiche.

Sono previsti un’esibizione della contorsionista Angelica Vasta, il body painting di Masso Art, le performance dei secondi in classifica a Italia’s Got Talent, la crew Alister Dance All-Star formata dai ballerini più bravi di Trieste, e ancora Cleo Viper, artista burlesque dall’Europa agli Usa che porterà l’arte dello striptease, e Isabella Sutto, nome d’arte Dark Grace, che si esibirà con uno spettacolo di pole dance.

Sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com sono stati inseriti il programma della due giorni e la lista completa degli artisti, oltre che tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. Tra i tanti tatuatori Franco Cecconi, un veterano della convention che ritorna dal Tattoo Planetarium di Parigi per non mancare a Trieste questo fine settimana. Il tatuaggio – spiega Cecconi – è una traduzione in segni dei sogni delle persone, un vecchio mezzo di comunicazione e finalmente, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, «sembra di poter riassaporare una libertà che noi tatuatori avevamo perso, oltre che aver notato dalla clientela una grande voglia di approcciare di nuovo al tatuaggio». Il Trieste Tattoo Expo è realizzato con lo spirito delle grosse convention internazionali, spiega l’esperto, e permette il giusto equilibrio cliente-tatuatore.

Tre sono gli appuntamenti già fissati dal professionista, che ha ancora qualche slot libero per eventuali richieste dell’ultimo minuto. Altri artisti invece hanno volontariamente deciso di non svelare niente in anticipo e di soddisfare le richieste al momento, anche quelle più particolari. È il caso di Riki Coan, tattoo artist da Sacile, che partecipa alla convention dal 2016 e ricorda di aver realizzato al momento un tatuaggio raffigurante un personaggio fantastico, simile a un demone, su mezza testa di un uomo, lavoro che ha svolto in una giornata e mezza. Non saranno presenti solo tatuatori, ma anche vari piercer, tra cui per la prima volta Grace Anatomy dal New Jersey che lavora al Tattoo Crew di Aviano.