Incidente tra un’auto e due vetture delle forze dell’ordine a Trieste: 9 feriti

TRIESTE Incidente stradale con ben 9 feriti a Trieste: è accaduto nella mattinata di oggi, 10 novembre, in passeggio Sant’Andrea.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto - che per cause in fase di accertamento ha invaso la corsia opposta - e due Jeep Renegade delle forze dell'ordine.

Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto tre ambulanze e un’automedica.

Nessuno dei 9 feriti è gravi: due persone hanno rifiutato le cure dei sanitari.

Notizia in aggiornamento