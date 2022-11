Ex caserma di via Rossetti a Trieste, ecco i 10 milioni della Regione

TRIESTE. «Ho preso subito contatto con Cassa depositi e prestiti (Cdp) e chiederò un colloquio con il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti, perchè il suo dicastero controlla l’istituto: ritengo che l’ex caserma di via Rossetti sia un capitolo da chiudere con urgenza». Roberto Dipiazza - non appena la Regione Fvg ha pubblicato sul supplemento 40 del Bur datato 9 novembre la norma che stanzia 10 milioni a vantaggio del Comune per l’acquisizione della Vittorio Emanuele III - ha preparato un percorso “relazionale” mirato a sbloccare il pluriennale impasse che grava sull’ex compendio militare.

Il Comune triestino vuole quei 9 ettari per realizzare un campus scolastico, che accoglierebbe prima di tutto gli studenti attualmente ospitati in edifici vecchi e inadeguati. La previsione riguarda 7.000 ragazzi, l’investimento “rigenerativo” richiederebbe - ma la stima andrebbe attualizzata - una sessantina di milioni. Cdp è proprietaria da anni dell’ex caserma, per la quale chiede 17 milioni di euro avendola pagata 12. Finora il confronto, mantenuto a livello ufficioso, non ha portato risultati: Dipiazza non è intenzionato a spendere più di quanto a suo tempo Cdp impiegò per comprare.

La Regione aveva già dato una mano al Comune a fine 2018, essendosi impegnata a supportare con 5 milioni (replicabili) la riqualificazione del vasto compound, ma quel contributo non avrebbe potuto essere utilizzato per l’acquisto. Quindi i “nuovi” 10 milioni, contenuti all’interno della Legge 15, rafforzano la volontà negoziale del Municipio nei confronti di Cdp: adesso bisogna verificare se le posizioni si avvicineranno. Nel recente passato si era parlato di una permuta tra l’ex caserma e palazzo Carciotti, ma anche in questo caso erano emerse differenti quotazioni. Pure l’ipotesi di affittare l’area a 800.000 euro/anno non aveva fatto progressi.

Dal punto di vista tecnico-contabile si tratta di una «assegnazione straordinaria», in capo alle Autonomie locali (assessore Pierpaolo Roberti), previa domanda che andrà presentata entro 30 giorni dall’applicazione della legge. Il contributo sarà erogato una volta che sarà presentato il contratto di acquisto.

L’ex caserma è chiusa ormai da una quindicina di anni, in complesso la quindicina di edifici al suo interno - costruiti in un arco di tempo che va dal 1912 al 1925 - si mantiene in discrete condizioni strutturali, ma il compendio è stato frequentemente vandalizzato per cui la riconversione presupporrà un intervento molto rilevante.

L’intera zona, da via Rossetti a via Cumano, è interessata a un radicale ridisegno delle funzioni originarie: Fiera, caserme Beleno (archivio)a e duca delle Puglie (musei) ... Perlomeno sulla carta è lo scacchiere urbano, a parte Porto vecchio, di più promettente prospettiva. All’assessore Elisa Lodi farebbe comodo avere intanto il piazzale interno della Vittorio Emanuele III, per collocarvi una serie di container ove accogliere gli scolari delle scuole oggetto di ristruttuazione.