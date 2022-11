Tutto esaurito alla prima del Teatro Verdi di Gorizia: abbonati a quota 850

GORIZIA Il Teatro Verdi torna al tutto esaurito. Ieri sera, per la prima, poi si vedrà. Sono circa 850 gli appassionati che hanno sottoscritto l’abbonamento alla nuova stagione del Verdi. L’anno scorso erano 411. Verrebbe da dire che si è registrato un raddoppio. La verità è che si tratta di situazioni imparagonabili. Nella stagione 2021-2022 la campagna abbonamenti partiva con gli appuntamenti di gennaio, mentre per quelli in programma da novembre alla fine del 2021 erano in vendita soltanto i biglietti singoli. Inoltre, la stagione 2021-2022 prevedeva una doppia serata per alcune rappresentazioni, mentre nel 2022-2023 si è tornati alla serata unica.

Alla stessa maniera, sarebbe sciocco fare confronti con la stagione 2019-2020, quando erano stati venduti poco più di 1.800 tra pacchetti e abbonamenti: numeri da record, insomma, con un incremento superiore al 23% rispetto a quella 2018-2019, che già era andata benissimo. Era un altro mondo, quello prima della pandemia. Il 2019-2020 del Verdi si era interrotto il 21 febbraio, causa Covid. Poi, la stagione 2020-2021 non era nemmeno iniziata e quella 2021-2022 aveva appunto segnato una ripartenza buona, ma molto faticosa. «Con la delicata situazione che stiamo vivendo, i numeri della stagione 2022-2023 dimostrano una grande voglia di ritornare a teatro - dice l’assessore alla Cultura Fabrizio Oreti -. Come immaginavamo, si tratta di una stagione di transizione che ci traghetterà verso i numeri precedenti alla pandemia. Di come sta andando la campagna abbonamenti siamo molto felici, perché registriamo un alto gradimento da parte del pubblico. Ancora una volta Walter Mramor ha saputo intercettare il gusto e la sensibilità degli appassionati».

L’assessore fornisce poi altri numeri: sono poco oltre 600 i biglietti singoli venduti finora. A questi, occorre aggiungere i biglietti venduti alle scuole: mille e poco più che denotano un notevole coinvolgimento dei ragazzi. Ancora un dato: gli ingressi per la stagione 2022-2023 superano i 4.400. Ci sono infatti abbonamenti che prevedono un numero di ingressi tra loro differenti: sono otto gli spettacoli del cartellone Prosa, sei quelli Musica e balletto, mentre l’abbonamento Eventi prevede tre percorsi (Musical, Fun e Family) da due appuntamenti ciascuno. Completano il cartellone le tre serate di Verdi Racconta e le quattro pomeridiane del filone Young per bimbi e famiglie. «I cittadini, specie quelli non più giovani, hanno cambiato abitudini - conclude l’assessore Oreti -. È bene, però, che tornino a quelle che precedevano la pandemia. Da questo punto di vista, la voglia di assistere alla proposta del Verdi è tangibile. I numeri, finora, sono molto buoni, ma ci sono margini di miglioramento”. Il bilancio, come sempre, si farà alla fine. Intanto, con l’arrivo del “Mercante di Venezia” il sipario si è alzato.

Alcune foto scattate da Bumbaca:

La prima del Teatro Verdi di Gorizia. Foto Bumbaca

La prima del Teatro Verdi di Gorizia. Foto Bumbaca

La prima del Teatro Verdi di Gorizia. Foto Bumbaca

La prima del Teatro Verdi di Gorizia. Foto Bumbaca

La prima del Teatro Verdi di Gorizia. Foto Bumbaca