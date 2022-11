Capriolo tratto il salvo dai pompieri sul canale Dottori

MONFALCONE Ci sono voluti venti minuti circa. Ma alla fine il giovane esemplare di capriolo che ieri ha avuto la iattura di scivolare nel canale Dottori, come capitato già innumerevoli volte ad altre povere bestiole prima di lui (e talvolta con esiti ferali), è stato tratto in salvo da una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di via Sant’Anna. Sfinito, ma intatto, il veloce ungolato è poi saettato nella vegetazione, addentrandosi nel boschetto che sta sul retro dell’ospedale San Polo.

La chiamata di soccorso, giunta da alcuni residenti del complesso di edilizia popolare di via Volta, è arrivata al comando alle 10.34. Cittadini, sporgendosi dalla finestra, avevano visto il capriolo annaspare, caduto nel canale, nel tratto a circa 800 metri dall’inizio della pista ciclabile.

Subito i pompieri hanno raccolto la chiamata e si sono precipitati in via Galvani, con un mezzo, l’Aps (Autopompaserbatoio). Poi, una volta individuato l’animale, come i cowboy con il lazzo l’hanno preso per l’impalcato e, pian piano, riportato fuori dalle sponde, in luogo sicuro. Per i vigili del fuoco un intervento pressoché di routine, durato appunto una ventina di minuti, per il capriolo la svolta della vita. Chissà per quanto ancora, infatti, avrebbe resistito sulla sponda, non riuscendo a trarsi fuori dall’impaccio, in attesa di aiuto se i diligenti residenti di via Volta non avessero dato il la ai soccorsi. Come ogni storia che si rispetti, anche questa, ieri mattina, ha avuto il suo happy end.