Trieste, "Fate scendere tutti i naufraghi a bordo della nave Humanity 1"

Mediterranea Saving Humans Trieste ha organizzato questa mattina, 8 novembre, una manifestazione per sensibilizzare sulla “necessità di garantire lo sbarco a tutti i naufraghi provenienti dalla Libia che si trovano a bordo della nave Humanity 1 nel porto di Catania”. Ecco le dichiarazioni del presidente Alessandro Metz in questo video di Andrea Lasorte. Qui il testo della lettera rivolta ai medici: "A voi medici chiediamo come sia possibile sulla base di una semplice e rapida visita discriminare i vulnerabili dai non vulnerabili nella specifica situazione di naufraghi provenienti dalla Libia"

03:24