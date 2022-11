E’ morto Giuseppe Bono, il manager che per 20 anni ha guidato Fincantieri

TRIESTE E’ morto Giuseppe Bono, 78 anni, il manager che per 20 anni ha guidato Fincantieri. Pochi mesi fa era stato sostituito al vertice del gruppo con sede a Trieste da Pierroberto Folgiero.

A darne notizia su Twitter è il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d'industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l'Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo. Rip".

È mancato Giuseppe Bono, Peppino

Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria.

Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia.

Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà.

Ora ha i migliori prodotti al mondo.

RIP — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 8, 2022

Nato a Pizzoni (Vibo Valentia) nel 1944, sposato con due figli, si era laureato in Economia e commercio e aveva ricevuto la laurea honoris causa in Ingegneria navale.

Bono, figura storica dell'industria italiana, ha ricoperto ruoli di vertice in numerose aziende pubbliche. In particolare, dal 1993 al 2002 in Finmeccanica, dove è stato direttore generale e amministratore delegato, ha gestito la riorganizzazione delle aziende della difesa ex Efim. Dal 2002 al 2022 è stato amministratore delegato di Fincantieri, numero uno della cantieristica in Europa, primo al mondo per diversificazione e innovazione con quasi 20.000 dipendenti, 20 stabilimenti in 4 continenti.

Cavaliere del Lavoro e Cavaliere della Legion d’Onore francese, Bono era componente del Consiglio generale di Confindustria, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e presidente di Promostudi La Spezia.

Fra i primi a fare eco alla notizia in regione, Walter Rizzetto:

«Ho sempre obbedito allo Stato, non ai partiti»



Addio ad un grande dirigente italiano.



Riposi in pace Giuseppe Bono. pic.twitter.com/n4CWxsLpJD — walter rizzetto (@w_rizzetto) November 8, 2022

Il ricordo di Ettore Rosato: