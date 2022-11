Sorpresi a bordo di due scooter rubati (e con un coltello addosso): denunciati due adolescenti a Trieste

TRIESTE Il Nucleo di Polizia Giudiziaria di Trieste ha denunciato due minorenni per ricettazione. Nei giorni scorsi, infatti, i due – già noti perché particolarmente attivi in alcuni gruppi giovanili monitorati per condotte illegali -: sono stati sorpresi mentre si allontanavano dal Luna Park di Prosecco su due scooter parcheggiati nelle vicinanze. Dal successivo controllo fatto dalla polizia locale è emerso che entrambi gli scooter erano stati rubati alcuni giorni prima.

Uno dei due ragazzi inoltre, aveva con sé e senza un giustificato motivo, un coltello a farfalla con la lama di oltre 10 centimetri.

Gli scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre i due adolescenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per ricettazione e sanzionati per guida senza aver mai conseguito la patente; il giovane col coltello è stato denunciato anche per porto di strumenti atti ad offendere.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.