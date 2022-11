Incidente tra un’auto e un camion sulla A4: nessun ferito

LATISANA Incidente stradale intorno alle 6.30 di lunedì 7 novembre questa lungo l'autostrada A4 all'altezza del casello di Latisana in direzione Venezia dove, per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si sono scontrati un'auto e un camion.



Immediatamente gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti da San Giorgio di Nogaro e da Palmanova.



Fortunatamente le persone coinvolte nell'incidente, controllate sul posto, non sono state trasportate in ospedale, per

rifiuto.

Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e personale dell'autostrada.