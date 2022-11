Cade dal terrazzo mentre effettua alcuni lavori domestici a Lucinico: trasportato con l’elisoccorso in ospedale

LUCINICO A Lucinico un uomo di circa 50 anni di età è caduto accidentalmente dal terrazzino di un’abitazione, a circa 3 metri di altezza, mentre stava eseguendo alcuni lavori domestici.

L’incidente è avvenuto in via Collodi. «Era intento ad effettuare alcuni lavori domestici, quando ha perso l’equilibrio ed è finito a terra battendo la testa», fa sapere la Polizia di Stato intervenuta sul posto nell’immediatezza.

L’incidente si è verificato attorno alle 9. «L’uomo (di cui non sono state fornite le generalità né le iniziali) è rimasto sempre cosciente».

Visto che si trattava di un trauma cranico, oltre all’ambulanza arrivata direttamente dall’ospedale San Giovanni di Dio, è stato fatto intervenire l’elicottero della Sores. Atterrato in un campo vicino, ha quindi trasportato l’infortunato all’ospedale di Cattinara. È stato escluso l’intervento di terze persone. L’uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia di stato sta effettuando tutti i rilievi del caso. Ribadisce, comunque, che si è trattato di un incidente domestico.