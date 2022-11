Visite guidate in autobus a Gorizia e Nova Gorica, prime corse a dicembre

GORIZIA. Nessuno, prima, ci aveva mai pensato. Sembra strano ma è così. Meglio tardi che mai. I Comuni di Gorizia e Nova Gorica hanno messo i ferri acqua per organizzare visite guidate transfrontaliere da effettuarsi in bus, come accade già nelle città a forte vocazione turistica.

Un’idea che dovrà essere sviluppata prossimamente e coinvolgerà sia i mezzi di Apt sia di Nomago più le guide dei due soggetti turistici. Entro i primi giorni della prossima settimana sarà definita una prima proposta del percorso che servirà a tutti gli enti coinvolti per effettuare le opportune verifiche e accertare la possibilità di far partire l’iniziativa già in due weekend di dicembre.

I Comuni, il Gect e Zavod

Il tutto rientra nella sperimentazione di nuove iniziative turistiche transfrontaliere già sul finire di quest’anno, poi nel 2023, per raggiungere i massimi livelli nel 2025. È uno degli obiettivi dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica che, insieme al Gect e a Zavod, hanno impresso un’accelerazione al confronto sulle prospettive turistiche del territorio in previsione della marea di turisti attesa per il 2025.

«In realtà, siamo già in presenza di un aumento notevole delle presenza turistiche e c’è la motivata convinzione che la crescita continuerà progressivamente e, già nel 2023, farà un ulteriore balzo in avanti - spiega il sindaco Rodolfo Ziberna -. Per questo, è necessario avviare, fin da subito, iniziative anche piccole ma significative che diano il senso della Capitale della cultura e abbiamo pensato che potremmo partire già durante le festività natalizie, ad esempio, con le visite guidate transfrontaliere in bus: naturalmente con il supporto di soggetti fondamentali, come Promoturismo, della Regione Fvg, Zavod za Turizem di Nova Gorica, Apt e Nomago».

Il tavolo di confronto

Con questo spirito è stata organizzata una riunione in cui erano presenti, oltre ai Comuni di Gorizia (con il sindaco Ziberna e l’assessore al turismo Luca Cagliari) e di Nova Gorica (presente Matej Zivec) anche i rappresentanti degli enti coinvolti, fra cui i direttori di Zavod Gorazd Bozic e del Gect Romina Kocina, la product manager di Promoturismo Fvg Alessandra Fogar, la direttrice di Zavod za turizem Erika Lojk e il direttore di Apt Luca Di Benedetto, accompagnati dai rispettivi collaboratori. Assenti giustificati i referenti di Nomago che saranno, comunque, pienamente coinvolti. Si è parlato della necessità di rafforzare il coordinamento transfrontaliero per poter arrivare a una programmazione congiunta degli eventi realizzati su entrambi i lati del confine per arrivare a un calendario condiviso delle maggiori manifestazioni organizzate a Gorizia e a Nova Gorica, allargandolo progressivamente ad un territorio più ampio.

Un progetto che si vuole sperimentare in previsione delle prossime festività natalizie.

La nuove offerte turistiche

Molto soddisfatto il sindaco Ziberna. «Ho riscontrato con grande piacere la massima disponibilità da parte di tutti a collaborare a programmi condivisi e, soprattutto, la necessità di testare nuove offerte turistiche già a partire dal prossimo anno. Come ho già avuto modo di dire, adesso, risolti importanti questioni riguardanti la governance, dobbiamo correre, far partire progetti e preparare al meglio il nostro territorio insieme ai tanti attori che con noi vogliono raccogliere questa sfida. A breve, partirà anche il tavolo con gli operatori economici per affrontare temi di rilevanza fondamentale come la ricettività in tutti i suoi aspetti ma anche per confrontarci su aspetti legati alla mobilità e altre questioni. Insomma, avanti tutta. Con entusiasmo e orgoglio».