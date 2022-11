Furto in un negozio in Corso Italia a Trieste, presi dalla Polizia due stranieri

TRIESTE. Furto in un negozio in Corso Italia a Trieste, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 5 novembre. Le Volanti della Polizia di Stato hanno individuato due persone, si tratta di due kosovari fermati nelle vicinanze, in piazza Goldoni. Nel corso della serata gli agenti hanno eseguito le operazioni di fotosegnalamento dei due sospettati in Questura.