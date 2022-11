Mareggiata a Grado: acqua alta in centro, erosa parte della spiaggia

Piogge abbondanti su tutta la regione nella mattinata di venerdì 4 novembre, con la Protezione civile impegnata dalla tarda serata di giovedì 3 novembre in diversi interventi per i danni causati dal maltempo. Forti mareggiate si sono registrate a Lignano e a Grado dove parte della spiaggia è stata erosa e l'acqua alta ha provocato allagamenti nella zona del Mandracchio, in quella del porto vecchio e lungo alcune viabilità del centro storico.

