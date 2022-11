Maltempo a Cervignano, crolla il muro del campo sportivo

A Cervignano è crollata gran parte della recinzione del campo sportivo di via Del Zotto. Una macchina in sosta è stata danneggiata. Alla Casa della Musica l'acqua piovana ha provocato qualche allagamento. Arriveranno foto. È caduto anche un grosso ramo in piazza Indipendenza. Il fiume Ausa è salito di livello e viene monitorato soprattutto nella zona del Mesol. Al lavoro gli uomini della Protezione civile. Ecco le immagini, qui tutti gli aggiornamenti

00:32