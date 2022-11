Scontro tra un’auto e uno scooter a Cormons: un ferito

CORMONS Uno scooterista trentatreenne di Cormons è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Gorizia per accertamenti dopo essere rimasto coinvolto nel pomeriggio attorno alle 15.30 in un incidente all'incrocio tra le vie Ara Pacis e Bancaria.

Il mezzo condotto dal giovane si è scontrato infatti con una Kia bianca alla cui guida c'era una donna di Gorizia, rimasta illesa.

Le conseguenze peggiori in seguito all'impatto sono state per il trentatreenne, che proveniva da via Ara Pacis con direzione sottopasso: il ragazzo è rimasto comunque sempre cosciente, seppur dolorante. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia municipale.