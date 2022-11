Museo del mare, cominciati i lavori da 33 milioni di euro al Magazzino 26 di Trieste

TRIESTE. «Abbiamo avviato un intervento del valore di 33 milioni di appalto, di cui 22 milioni di opere e 11 di arredi, per due anni di lavoro e il Porto Vecchio - Porto Vivo diventerà la grande opportunità della città. Dopo Puerto Madero a Buenos Aires, Amburgo e Barcellona, ora tocca a Trieste». Lo ha detto il sindaco Roberto Dipiazza intervenendo questo venerdì, 4 novembre, alla conferenza stampa che in Porto Vecchio ha segnato la consegna all’impresa Edilcostruzioni Group per il conseguente avvio dei lavori del nuovo Museo del Mare.

Sul posto, oltre al primo cittadino, sono intervenuti l’assessore comunale ai Lavori pubblici e Grandi opere Elisa Lodi, con il direttore del Servizio Ambiente e verde Lucia Iammarino, il direttore dei lavori Paolo Ricci e Fabio Polisini per la Edilcostruzioni Group Srl impresa che si è aggiudicata i lavori.

«Oggi è una giornata importante – ha sottolineato l’assessore Elisa Lodi – perché partono i lavori per un valore di 33 milioni di euro. Si tratta di un’opera rilevante per un Museo del Mare che sarà in grado di accogliere turisti e visitatori e di essere di livello internazionale. L’intervento avrà una durata prevista di circa due anni e che vedrà una riqualificazione conservativa dell’edificio con la creazione al suo interno di “coni di luce” e anche e soprattutto del “mirador”, ovvero di una parte sopra la copertura, che sarà in grado di ospitare i visitatori che potranno godere di spazi di ristorazione e di una vista di 360 gradi su tutta la città. Si potrà seguire tutta la trasformazione del Museo del Mare all’interno del sito internet www.portovivotrieste.it».