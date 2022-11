Agenti uccisi in Questura a Trieste, una nuova perizia valuterà la pericolosità di Meran

TRIESTE Una nuova perizia che dovrà stabilire il livello di pericolosità sociale attuale di Alejandro Augusto Stephan Meran, il giovane di origine dominicana che nel 2019 uccise i due agenti di polizia Domenico Rotta e Matteo Demenego nella Questura a Trieste, è stata incaricata oggi dalla Corte d'Assise di Trieste allo psichiatra Francesco Piani, di Udine.

Lo ha deciso oggi la Corte d'Assise d'Appello di Trieste, riunitasi per una udienza periodica proprio per discutere con tutte le parti in causa lo stato di pericolosità del giovane. La Corte ha dato 60 giorni di tempo all'esperto per depositare la relazione.

Meran assolto per gli agenti uccisi a Trieste, la difesa va oltre: «Trent’anni di ricovero sono troppi» Piero Tallandini 29 Ottobre 2022 il casoPiero Tallandini

Meran fu assolto in primo grado dalle accuse di omicidio per la sparatoria perché non imputabile in quanto giudicato incapace di intendere e di volere. A causa della sua pericolosità sociale, ritenuta elevata, la sentenza prevedeva il suo ricovero in una Rems, una struttura sanitaria. In assenza di posti disponibili, però, Meran è ancora detenuto in carcere, a Verona. Come da routine, è necessario che ogni sei mesi sia rivalutato il livello di pericolosità sociale del giovane per stabilire se la misura è commisurata.

Se venisse accertato un livello sociale medio o basso, infatti, Meran potrebbe aver diritto ad essere preso in carico da un Centro di Salute Mentale, oppure addirittura essere in libertà vigilata mentre segue un percorso di cura.

Agenti uccisi a Trieste, la Procura generale smonta la sentenza che assolve Meran Piero Tallandini 20 Ottobre 2022 Piero Tallandini

"È improbabile che questo succeda però - ha sottolineato il suo legale, Paolo Bevilacqua - A Meran non è stato consentito di iniziare il suo percorso di cura, che doveva essere garantito nella Rems, mentre si trova precisamente in una struttura che aumenta il suo livello di rischio di pericolosità, come ha rilevato un'altra perizia". Bevilacqua ha inoltre ricordato che "la valutazione della perizia deve riguardare la sua pericolosità sociale relativa alla sua condizione psichiatrica".

Altro tema sollevato dal legale, è il fatto che Meran dovrebbe avere il diritto di presenziare al procedimento, impeditogli da questioni tecniche: "E' allucinante che da tre anni a questa parte nessun giudice abbia avuto il coraggio di guardarlo negli occhi", ha concluso.