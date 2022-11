Trieste, al via in anticipo la demolizione della Sala Tripcovich

L’addio alla Sala Tripcovich era previsto per lunedì 7 novembre, ma le ruspe sono entrate in azione a sorpresa nella mattinata di oggi, 3 novembre, giornata del Santo Patrono. Dal Comune fanno sapere che l’operazione di oggi riguarda solo le parti pericolanti della facciata e il corpo laterale dell’edificio. Lunedì, con l’arrivo della pinza meccanica, ci sarà la demolizione vera e propria della struttura. Nel video di Andrea Lasorte, le ruspe in azione. Qui la notizia.

01:35