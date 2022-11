CioccolatiAmo la rassegna in piazza a Trieste con golosità per tutti

Andrea Lasorte

Ritorna fino al 6 novembre CioccolatiAmo, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in piazza Sant’Antonio a Trieste. Propone come sempre tante golosità e cioccolato per tutti, Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri di Perugia e la Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, dove poter assistere dal vivo all’intero ciclo di produzione del cioccolato, a disposizione per visite guidate, gratuite, delle scuole di Trieste e provincia. Tra i tantissimi appuntamenti in programma nelle quattro dolcissime giornate di apertura, spicca il Laboratorio per bambini. In collaborazione con l’Artigiano Perugino è previsto inoltre un ricchissimo calendario di incontri con Maestri cioccolatieri (nello specifico, i laboratori per la creazione delle praline di cioccolato). Video di Andrea Lasorte

